いつもライブドアニュースをご覧いただき、ありがとうございます。今回は、数あるニュースサイトの中からライブドアニュースを選んでくださるユーザーの皆様に感謝の気持ちを込めまして、6月19日（金）に劇場公開となった映画『黒牢城』オリジナルバスソルト「黒牢塩（こくろうじお）」を5名様にプレゼントいたします！第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞、「このミステリーがすごい!」第1位ほか史上初4大ミステリー大賞(「