サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、工事不要で既存スイッチをスマート化できる指ロボット「400-SSA009」を発売した。■工事不要だから誰でも簡単に導入配線工事や専門知識は一切不要。本体を付属の両面テープで固定するだけで設置できる。賃貸住宅やオフィスなど、大掛かりな工事ができない環境でも導入しやすい。届いたその日からすぐに使い始められる、手軽いIoTアイテムだ。■いつもの