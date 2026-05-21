山形市の家電量販店でことし3月、電子マネーを購入しようとしていた男性が詐欺にあっていることに気づき、被害を防止したとして従業員の女性に感謝状が贈られました。感謝状が贈られたのは、山形市の家電量販店ケーズデンキ山形北本店に勤務する加藤道子さん（43）です。加藤さんはことし3月25日、「1万円分の電子マネーを購入したい」と店舗を訪れた60代の男性から依頼を受けました。男性に購入理由を尋ねたと