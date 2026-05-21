日本マクドナルド（東京都新宿区）が、唐辛子の爽やかな辛みとガーリックやオニオンのうまみが後を引く、初夏の人気メニュー「スパイシーチキンマックナゲット」を今年も5月27日から期間限定で販売します。期間中は、2種類の新しい期間限定ソース「ホットチリガーリックソース」「ペッパーチーズソース」も登場します。【写真】ヤバイ！どうなっちゃうの？スパイシーチキンマックナゲットにディップできる新ソース2種類も！