日本マクドナルド（東京都新宿区）が、唐辛子の爽やかな辛みとガーリックやオニオンのうまみが後を引く、初夏の人気メニュー「スパイシーチキンマックナゲット」を今年も5月27日から期間限定で販売します。期間中は、2種類の新しい期間限定ソース「ホットチリガーリックソース」「ペッパーチーズソース」も登場します。

【写真】ヤバイ！ どうなっちゃうの？ スパイシーチキンマックナゲットにディップできる新ソース2種類も！

スパイシーチキンマックナゲットは2018年に初登場。真っ赤な色と刺激的な辛さが特徴の“初夏の定番”サイドメニュー。価格は5ピース（ソース1個付き）290円〜（以下税込み）。

「ホットチリガーリックソース」は、トマトペーストに、唐辛子、クミン、コリアンダー、キャラウェイ、ガーリックを加えたスパイスの芳醇（ほうじゅん）な香りと、唐辛子の辛さ、ガーリックのうまみが特長のスパイシーなソースです。一方の「ペッパーチーズソース」は、チーズのうまみにブラックペッパーをきかせ、ガーリックが隠し味になっているチーズソースです。単品価格はともに50円〜。

午後5時からの「夜マック」限定で2種類のナゲットをお得に楽しめる「食べくらべポテナゲ」の大・特大（630円〜）も販売されます。