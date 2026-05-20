サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、工事不要で後付けでき、スマホからカーテンを自動開閉できる「スマートカーテン（400-SSA008）」を発売した。■工事不要で今のカーテンを簡単にスマート化自宅のカーテンレール（U型レール）に後付けするだけで、手軽にカーテンを自動化できるロボット。大がかりな工事や複雑な設定は一切不要で、付属の部品を使ってサッと取り付けることができる。賃貸住