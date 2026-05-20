サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、長寿命で安全性の高いリン酸鉄電池を採用し、腰掛け・首掛け・卓上の3WAYで使える超強風仕様のベルトファン「400-TOY053BK」を発売した。■コンパクトなのに超強風本製品は、コンパクトサイズながら服の中へしっかり風を送り込める超強風仕様のベルトファン。腰に装着することで、まるで簡易空調作業服のように身体を効率よくクールダウン。炎天下での作業