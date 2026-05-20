あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（すし）チェーン「スシロー」が、料理研究家のリュウジさんと声優の安元洋貴さんが監修した期間限定メニュー6種を5月20日から販売します。【写真】「塩レモンだれ」「おたマヨ」が“変化”リュウジ＆安元洋貴の“バズメニュー”を一挙見！おいしそう！コラボ商品は、寿司メニュー5種、サイドメニュー1種。柔らかい食感のびん長に、リュウジさん考案の「塩レモンだれ」、大葉、