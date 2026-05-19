サンワサプライ株式会社は、500mlペットボトル並みの軽さで、毎日の持ち運びを快適にする16インチ対応カジュアルPCバックパック「BAG-BP18BK」を5月下旬に発売する。シンプルで無駄のないデザインを採用し、ビジネスからカジュアルまで幅広いスタイルに自然に馴染む。通勤・通学はもちろん、仕事帰りのジムや休日のお出かけなど、オン・オフを問わず使いやすいバックパックだ。軽量ながら17Lの収納力を備え、パソコンや小物を整理