500mlペットボトル並の軽さ！オンでもオフでも使える16インチノートPCに対応したPCバックパック
サンワサプライ株式会社は、500mlペットボトル並みの軽さで、毎日の持ち運びを快適にする16インチ対応カジュアルPCバックパック「BAG-BP18BK」を5月下旬に発売する。シンプルで無駄のないデザインを採用し、ビジネスからカジュアルまで幅広いスタイルに自然に馴染む。通勤・通学はもちろん、仕事帰りのジムや休日のお出かけなど、オン・オフを問わず使いやすいバックパックだ。
軽量ながら17Lの収納力を備え、パソコンや小物を整理しやすい各種ポケットを搭載する。さらに、クッション入りのパソコン収納部や、長時間でも快適に背負えるショルダーベルト、キャリーサポーターなど、移動時の使いやすさにもこだわりました。日常のフットワークを軽くする、実用性に優れたスタンダードモデルだ。
■驚きの軽さで毎日を快適に！
500mlペットボトル1本分ちょっとの軽さで、驚くほど軽いリュック。550gと軽量なので肩への負担を軽減できる、ストレスフリーな設計だ。
■軽量でもしっかり収納、荷物を整理しやすい多機能ポケット搭載
軽量・スリム設計ながら17Lの収納力で、ノートパソコンやタブレット、衣類、書類、小物など、一日に必要な荷物をしっかり収納できる。15.6/16インチワイド対応のノートパソコン収納部と11インチ対応タブレットポケットにはクッション材を採用し、機器を優しく保護する。また、周辺機器や小物を整理しやすい各種ポケットを備えているため、荷物が多い日でも快適に持ち運べる。11インチのタブレットが入るクッションポケットや、周辺機器・小物の収納に便利なポケットが付いている。
■毎日にフィットする、シンプルデザイン
シンプルな見た目ながら、軽量で収納力も高く、機能性とデザイン性を兼ね備えている。通勤・通学に最適だ。
■型崩れしにくい、ハリのある生地
生地は、ハリのある型崩れしにくいポリエステルを使用している。
■ムレにくく快適な使い心地
背中にあたる背面と、ショルダーベルト・持ち手の内側はメッシュ生地になっており、ムレを防ぐ。ショルダーベルトと持ち手はクッション材入りで、肩や手の負担を和らげる。
■キャリーサポーター付き
出張や旅行に便利なキャリーサポーターが付いている。
■ベルトの長さ調節可能
ショルダーベルトの長さは調整できる。
■毎日の持ち運びを快適にする16インチ対応カジュアルPCバックパック「BAG-BP18BK」
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生地は、ハリのある型崩れしにくいポリエステルを使用している。
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■ベルトの長さ調節可能
ショルダーベルトの長さは調整できる。
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