ドムドムフードサービス（東京都台東区）のハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」が新メニュー「ケバブバーガー」を5月28日から期間限定で新発売します。【写真】ヤバイ！肉＆野菜で何層になっているの？おいしそうな「ケバブバーガー」をもっと！新メニューは、ドムドム流「ケバブ」。ジューシーなドムドムのパティが2枚入っている上、まろやかなチェダーチーズと濃厚な肉汁をトマトソースの酸味とスパイス、フレ