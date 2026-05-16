3月から5月にかけて、黄砂が多く飛来します。スギ花粉よりも粒子の大きさが小さく、体内に入るとせきやくしゃみや水っぽい鼻水、鼻詰まり、喉のイガイガなどの症状を引き起こすため、注意が必要です。【要注意】「えっ…知らなかった」これが「黄砂」対策にあまり有効ではない“意外なグッズ”です！黄砂による健康被害を防ぐ上で、どのような対策が必要なのでしょうか。なのはな耳鼻咽喉科（水戸市）院長で、耳鼻咽喉科専門