【その他の画像・動画等を元記事で観る】 菅田将暉が、6月24日に映像商品『菅田将暉 LIVE 2026 in 東京ガーデンシアター 2026.01.25』をリリースすることが決定。5月16日から予約受付も開始となった。 ■新作EP収録曲を中心にヒット曲の数々も披露 今作には、今年1月25日に開催された東京ガーデンシアターでのワンマンライブの模様を収録。 ライブ本編は、1月14日に発売したEP『SENSATION C