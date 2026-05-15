サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、好評発売中のタブレット・スマホアーム「100-LATAB021」シリーズに、新たにホワイトカラーの「100-LATAB021W」を追加発売した。■寝ながら動画視聴がもっと快適に本製品はベッドサイドなどに固定することで、寝ながらの動画視聴やSNS閲覧を快適に楽しめる。スマートフォンやタブレットを手で持ち続ける必要がなく、腕への負担を軽減。長時間の映画鑑賞や電