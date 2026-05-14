高速道路の東九州自動車道、速見ICー大分農業文化公園ICの間で上下線ともに故障車のため通行止めとなっていましたが、午後5時半過ぎに解除されました。 午後3時過ぎ、東九州道の下り線、大分農業文化公園ICと速見ICの間で、大型の10トントラックの運転手から「エンジントラブルで動かなくなった」とNEXCO西日本に連絡がありました。現場は片側一車線でトラックがその場で立ち往生していました。 上下線ともに通行止めとな