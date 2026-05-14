日本マクドナルド（東京都新宿区）が、“ご当地マック”シリーズの新作「北海道じゃがチーズてりやき」「名古屋名物 手羽先風黒胡椒（コショウ）ジューシーチキン」「博多明太バターてりやき」を含む計5商品を5月20日から期間限定で販売します。【画像】今回の“ご当地マック”もおいしそう！「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」もヤバイ！「北海道じゃがチーズてりやき」は、ロングセラー商品「てりやきマックバーガー」