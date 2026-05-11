パドレスの19歳右腕クルスが米国内で不法移民輸送に関与、有罪判決を受けたパドレスの若手有望株、ウンベルト・クルス投手が、米国内での不法移民輸送に関与したとして、アリゾナ州連邦地方裁判所で軽犯罪容疑を認め、有罪判決を受けた。事実上の強制退去処分を受け入れる形ですでに米国から自国メキシコへ自主退去しており、前途洋々だったメジャーリーグでのキャリアは長期の中断を余儀なくされることとなった。地元紙サンディ