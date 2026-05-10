ブレーブスとのカード第2戦【MLB】ドジャース ー ブレーブス（日本時間10日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地でのブレーブス戦に「1番・指名打者」で出場する。先発マウンドにはIL（負傷者リスト）から復帰したブレイク・スネル投手があがる。大谷は前日の同戦で、サイ・ヤング賞左腕のセールから5回に決勝適時打を放ち、2戦連続安打とした。一方で本塁打は8試合なしとなっている。ブ