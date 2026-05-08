2点ビハインドの6回にソロ■阪神 ー DeNA（8日・甲子園）阪神・森下翔太外野手が8日、甲子園球場で行われたDeNA戦で9号ソロを放った。チームメートの佐藤輝明内野手と並び、本塁打数でリーグトップとなった。これで10試合連続安打と打棒が止まらない。0-2の6回先頭で迎えた第3打席だった。DeNAの平良が投じた初球のカットボールをとらえた。打球は高い弧を描き、左中間スタンドに飛び込んだ。NPB+によると飛距離は124.4メー