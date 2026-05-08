健康について意識したとき、真っ先に考えることはなんだろう。病気にならない体を作るための食事と運動、定期的な健康診断の受診、酒やタバコを控えること――。さまざまなことが思い浮かぶだろうが、真っ先に「歯」を連想する人は少ないかもしれない。毎日、それも1日数回のメンテナンスが必要な、極めて重要なものであるにもかかわらずだ。思い至らない理由は、歯の役割や、歯が全身の健康に影響を及ぼす事実を正しく理解し