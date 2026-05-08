2023年育成ドラフト6位で入団…背番号「22」ソフトバンクは8日、藤原大翔投手を支配下登録することを発表した。成長著しい高卒3年目右腕が、念願の2桁となる背番号「22」を手にした。藤原は飯塚高（福岡）から2023年の育成ドラフト6位で入団。3年目の今季は春季キャンプからアピールを続け、3月には2軍公式戦の開幕投手を務めるまでに成長。ファーム・リーグでは6試合に登板し、そのうち4試合で先発した。最速156キロを誇る直