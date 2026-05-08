フォーシームが打てないはずが…4月18日以降は打率.321、長打率.786と破壊もはや別人、と言っていいだろう。ホワイトソックス・村上宗隆内野手が本塁打王争いの中心にいる。一時は24打席連続ノーヒットと絶不調だったが、そこから5試合連続本塁打を放つなど、圧倒的な打棒を披露。渡米時から指摘されていた“課題”に対し、確かなアジャストをし始めている。村上は以前から「速いフォーシームが打てない」との指摘を受けていた