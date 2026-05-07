門真市は、令和８年５月７日（木）から、門真市公民連携デスク地域課題解決支援実施事業の企画提案の募集を開始した。これは、民間事業者より、市が設定した課題に対する事業提案（実証実験）を募集し、採択された事業については、最大50万円の交付金を市が交付するというもの。 令和４年10月１日（土）に公民連携デスクを設置した門真市は、今後、市内外問わず民間事業者のノウハウ・リソースを積極的に活用したい意向を示