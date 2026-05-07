カリフォルニア・ポスト紙ハリス記者「ラッシングの行動からインスパイアを受けたのかも」【MLB】ドジャース 12ー2 アストロズ（日本時間7日・ヒューストン）ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地・アストロズ戦で「1番・指名打者」で先発出場し、26打席ぶり安打を含む2安打1打点をマークした。復調の兆しを見せたが、6試合ぶりの安打を放った後に見せた新パフォーマンスにも注目が集まった。3回無死一塁だった