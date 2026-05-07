打球速度166キロ、安打確率.460を粉砕した衝撃の横っ飛び【MLB】レイズ 3ー0 Bジェイズ（日本時間7日・セントピーターズバーグ）ブルージェイズの岡本和真内野手がまた守備で魅せた。6日（日本時間7日）、敵地で行われたレイズ戦の8回無死一塁、三塁線への強烈な打球を横っ飛びで捕球し正確な送球でアウトを奪った。現地でも称賛の声があがった。岡本はこの日第1打席で左翼へ二塁打を放ち、打撃でも好調をキープ。そして守備で