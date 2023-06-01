アストロズとのカード最終戦【MLB】アストロズ ー ドジャース（日本時間7日・ヒューストン）ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地アストロズ戦に「1番・指名打者」で出場する。6試合ぶりとなる安打は飛び出すか。大谷は前日の同戦で先発登板。7回を投げて被安打4、2失点1死球で降板。打線の援護はなく、今季2敗目を喫した。防御率はメジャートップの0.97となった。打者としては5試合、24打席連続無安打となっ