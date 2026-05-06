5回2死一、三塁のピンチで100マイル連発から投げ込んだスイーパー【MLB】アストロズ 2ー1 ドジャース（日本時間6日・ヒューストン）ドジャース・大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地アストロズ戦に先発。今季3度目の投手専念となったマウンドは、7回を投げて8奪三振2失点で降板した。打線の援護はなく今季3勝目はお預けとなったが、5回に投じた“魔球”に米メディアも仰天している。大谷は2本のソロを許し、0-2で迎えた5回