Image: Amazon ROOMIE 2026年1月26日掲載の記事より転載 ※こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 スマホより大きな画面で電子書籍の閲覧やゲーム、動画視聴などを楽しめる「タブレット」。パソコン代わりとして使えるモデルや、音楽や映画を臨場感あふれるサウンドで楽しめるモデルなど、さまざまなタブレットが発売されているので、どれを購入す