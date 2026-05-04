東海道新幹線に加え、相鉄・東急新横浜線の開業でますます交通利便性が高まる新横浜エリアに、新たな街づくりの動きです。西武不動産とマクニカは、2027年3月に営業を終了する「新横浜プリンスペペ」跡地の売買契約を締結し、共同で次世代の都市空間を整備すると発表しました。跡地には、半導体やAI、自動運転などを扱う世界的な技術商社マクニカがオフィスやショールームを備えた新社屋を建設する予定で、今後バリューアップが検