米メディアが伝えた、同僚が見た“村上宗隆”日に日に注目が高まるホワイトソックスの村上宗隆内野手に、チームメートが嫉妬心を抱いているようだ。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」は、同僚であるチェイス・マイドロート内野手の“本音”を紹介。メディアの関心が、26歳主砲に集中していることに対し「ムネばかり」とやきもちを焼いていた。同メディアのジョン・グリーン記者は、村上加入がチームに与えた影響につ