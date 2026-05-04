年間20校以上を指導…塩多雅矢氏が解説する“肩後方のトレーニング”野球で投球障害に悩まされる選手は多い。投球で腕を振った後に“強いブレーキ”がかかるため、怪我の温床になる。その衝撃を受け止めるのが肩後方の筋肉だ。首都圏を中心に年間20校以上を指導し、動作改善指導に定評があるトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、肩や肘への負担軽減を目的とした「アイソメトリック外旋ドリル」を紹介している。肩の動きには外