今季まだ白星なしエンゼルスの菊池雄星投手が3日（日本時間4日）、左肩の炎症のため4月30日（同5月1日）にさかのぼって15日間の負傷者リスト入りした。球団が発表した。菊池は4月29日（日本時間30日）、敵地シカゴでのホワイトソックス戦に先発したが、3回に入る前にマウンドで投球練習を行った際に違和感を訴えたとみられ、緊急降板した。球団は当時「左肩の張り」と発表していた。今季の菊池はここまで7試合に先発し0勝3敗