米記者が伝えた村上宗隆の“珍データ”ホワイトソックスの村上宗隆内野手は2日（日本時間3日）、敵地で行われるパドレス戦に「2番・一塁」で先発出場する。ここまで両リーグトップの13本塁打を放ち、OPSは.967。史上最年少で3冠王を獲得した実力をメジャーでも発揮しているが、米記者が“意外な成績”を発見し話題を集めている。米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者は2日（同3日）、自身のX（旧ツイッター）を