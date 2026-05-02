今回は富山県の「まるたかや富山駅前店」へ！「もやしソバ」をこよなく愛するピエール瀧が、名店をめぐりながら、もやしソバとは何なのかを考えたり考えなかったりするこの連載。今回は富山県に来ています。富山といえば「ブラックラーメン」が有名ですが、この連載では「もやしソバ」一択。でも、とっても楽しい食べ方を教えてもらいました！＊＊＊【写真】店主の嶋田さんと瀧――今回は瀧さんのお仕事の関係で富山市に来ていま