カージナルスと対戦【MLB】カージナルス 7ー2 ドジャース（日本時間2日・セントルイス）ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地でのカージナルス戦に「1番・指名打者」で出場。4打数無安打に終わり、チームは3連敗。5月は黒星スタートとなった。相手先発リベラトーレと対戦した第1打席は左飛、第2打席はニゴロ、第3打席は中堅へのライナーに倒れた。2番手ソリアーノと対戦した7回2死一塁の第4打席では見逃し三振