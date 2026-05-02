新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ゴールデンウィーク特別企画「アニメ300作品以上無料大放出祭」の一環として、５月２日（土）より日常・青春アニメ５作品を新入荷するとともに、順次無料一挙放送する。 本企画では、何気ない日常をユーモアたっぷりに描く作品や青春のきらめきを描いた作品まで日常・青春アニメから全５作品をピックアップ。５月２日（土）より各作品全話を無料一挙放送するほか、期間限定無料配信