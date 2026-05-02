11点ビハインドの8回に登場…敵地・神宮も騒然■ヤクルト 16ー5 DeNA（1日・神宮）衝撃の光景が広がった。1日に神宮球場で行われたヤクルト-DeNA戦で、野手が急きょ登板する事態が発生した。スタンドからどよめきが沸き起こる珍事に、SNS上では「マジで何事」と困惑の声が広がっている。DeNAはこの日、序盤からヤクルト打線に捕まり、5回までに10失点を喫する苦しい展開に。中盤以降も突き放され、5-15で迎えた8回。2死から3連