カージナルス戦【MLB】カージナルス ー ドジャース（日本時間2日・セントルイス）ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地でのカージナルス戦に「1番・指名打者」で出場する。3試合ぶりとなる7号本塁打は飛び出すか。4月30日（同5月1日）の本拠地マーリンズ戦では2打数無安打3四球。今季の成績は打率.273、6本塁打13打点となっていた。ドジャースはシーハン。カージナルスはリベラトーレが先発する。（Full-Coun