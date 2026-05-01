3勝無敗のグラスノーも候補…防御率1位はマクリーンメジャーリーグは4月の全日程が終了した。5月上旬には各部門の月間最優秀選手が発表される。ドジャース・大谷翔平投手は、自身初となる最優秀月間投手を受賞する可能性が浮上した。“投手・大谷”は開幕から好調を維持している。最初の2試合を無失点に抑え、15日（日本時間16日）のメッツ戦で連続無失点＆自責点ゼロの記録が途切れたものの、防御率は0点台。28日（同29日）のマ