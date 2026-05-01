DJチャス。「フレップとポリー、カビーがデザイン…すごくかわいい」日本ハムは1日、4日から始まるファーム・リーグ、DeNA3連戦で鎌ケ谷スタジアムのグッズショップに新たなグッズが登場すると発表した。「C・B20しゅうねん記念ステッカー」や「2026年こどもの日缶バッジ・アクリルキーホルダー」など16アイテムで、エスコンフィールドとのコラボによる「エスコンフィールド2026選手グッズ」5アイテムも加わり、ショップ内を華や