※本記事は「B小町ライブツアー2026 - Beyond the Brilliance Virtual Live -」ライブ演出のネタバレを含みます。「B小町ライブツアー2026 - Beyond the Brilliance Virtual Live -」の愛知公演会場写真TVアニメ『【推しの子】』初のバーチャルライブイベント「B小町ライブツアー2026 - Beyond the Brilliance Virtual Live -」の愛知公演が2026年4月25日、26日に開催された。東名阪ツアーの開幕を飾る愛知県芸術劇場 大ホール会場