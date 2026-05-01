瓦町FLAGの中にある、高松琴平電鉄の瓦町駅『週刊プレイボーイ』で連載中の「ライクの森」。人気モデルの市川紗椰（さや）が、自身の特殊なマニアライフを綴るコラムだ。今回は「デパートの中の駅」について語る。＊＊＊駅ビルという言葉を聞くと、多くの人は「駅の上にショッピングセンターがのっている状態」を思い浮かべると思います。駅が主役で、商業施設はどっちかというとおまけ。改札を出て、エスカレーターで上の階に