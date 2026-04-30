サヨナラの得点機を逃した攻撃に嘆き【MLB】マーリンズ 3ー2 ドジャース（日本時間30日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手も“絡んだ”思わぬ幕切れは、メディアの混乱を生んだようだ。ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でマーリンズと対戦。1点を追う9回、1死満塁のチャンスをつくるも併殺打で得点ならず。大谷の走塁にも疑問が残り、米記者からは戸惑いの声が上がった。9回、ドジャースは大谷への申告敬遠な