29歳の同僚右腕が明かした村上の素顔ホワイトソックスの村上宗隆内野手が、メジャー1年目から存在感を放っている。同僚のデービス・マーティン投手は、打者としての能力や野球に取り組む姿勢を称賛。「これがうちのベストプレーヤーなんだという空気になっている」と最大級の賛辞を送った。米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」は27日（日本時間28日）、公式X（旧ツイッター）でマーティンが出演した際の動画を公開。