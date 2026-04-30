安福一貴氏が解説…連動性と筋温を高める「ハンドウォーク」夏場など気温が高い日は「もう体が温まっているからウオーミングアップは短くていい」と考えがちだ。しかし、4年連続盗塁王の片岡易之氏（現多摩川ボーイズ監督）ら多くのプロを指導してきたトレーナーの安福一貴さんは、その考えに警鐘を鳴らす。外気温で体が熱くなることと、運動に必要な筋肉の温度が上がることは別問題であり、パフォーマンス向上のためには適切な