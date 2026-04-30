中日OBの中尾孝義氏があげた、巻き返しのポイント中日は、24日から本拠地で行われた首位ヤクルトとの3連戦を、今季初の同一カード3連勝で飾った。一時は勝率1割台と低迷していたが、ようやく調子が上向き傾向。ただ、29日時点で借金は10あり、最下位に沈む。1982年の中日優勝時に捕手でMVPに輝いた野球評論家・中尾孝義氏は「苦しいスタートだったので、井上（一樹）監督は辛かったでしょう」と慮る。逆襲へのポイントを挙げても