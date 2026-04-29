ニューエラがルーニー・テューンズとコラボしたキャップを制作MLB公式X（旧ツイッター）が28日（日本時間29日）に公開した、ドジャースなどの各球団と人気キャラクターがコラボした新たなキャップが話題となっている。お馴染みの球団ロゴの真横に、見慣れないキャラクターがデザインされた異色の一品に対し、SNS上では日米のファンから驚きと歓喜の声が寄せられた。今回公開されたのは、ニューエラが制作した人気アニメシリー