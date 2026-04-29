猫が頻繁に見せるジェスチャー3選 猫の仕草や行動の中には、意図的なものとそうでないものがあります。 猫自身が無意識にやっているボディランゲージには、無意識に湧いてくる感情が表現されていることがありますが、猫が意識的にしているジェスチャーには「伝えたいこと」が込められているのです。 1.ゆっくりまばたきする 猫に限らず多くの動物の世界では、相手をジッと見つめることは敵