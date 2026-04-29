竹丸のボテボテの打球で三塁から激走■巨人 ー 広島（29日・東京ドーム）巨人・平山功太内野手が神業とも言える走塁を披露した。29日の広島戦、投手ゴロの間にホームへ激走。一度はアウトの判定をされるも、リプレー検証の結果、セーフに覆った。場内は大歓声が起きた。「7番・右翼」で先発した平山は2回、無死満塁の好機で初打席を迎えた。遊ゴロの併殺崩れの間に先取点をもたらすと、続く浦田の適時打で三塁まで進んだ。打席に