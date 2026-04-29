首位オリックスは逆転勝利29日、パーソル パ・リーグ公式戦3試合が行われた。ロッテは5-3で楽天に勝利し今季初の3連勝を飾った。4回にグレゴリー・ポランコ外野手の一発で同点にすると、井上広大外野手の1号ソロで勝ち越し。好救援を見せた2番手の八木彬投手が4勝目をあげた。楽天は先発の前田健太投手が5失点と崩れた。西武は日本ハムを3-0で完封した。先発の高橋光成投手は7回無失点の好投で今季3勝目。9回は甲斐野央投手が